Астролог назвал знаки Зодиака, для которых прошлое важнее настоящего

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Содержание Рак Телец Скорпион

Увы, это далеко не всегда соответствует действительности — случается и наоборот. Возможно, именно поэтому есть среди нас и те, кто предпочитает смотреть не вперед, а назад. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых прошлое важнее настоящего.

Рак

Рак — даже на уровне давшего им название тотема — обожают пятиться назад, вспоминая — и при этом идеализируя — свое прошлое. Как бы хорошо ни складывались нынешние обстоятельства их жизни, им всегда кажется, что раньше небо было голубее, трава зеленее, а люди — добрее.

Телец

Тельцы не любят делать лишние телевидения, и прошлое в этом смысле их вполне устраивает, ведь оно — в отличие от настоящего — уже устоялось, а, значит, никаких действий не требует. К тому же, В прошлом всегда все тепло, уютно и удобно — как в моральном, так и в материальном отношении.

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Скорпион

Скорпионы часто возвращаются в прошлое, когда там остались «незаурытые» ситуации. Например, если в отношениях с некогда близким человеком не расставлены все точки над «и», представители знака будут постоянно «проигрывать» в голове все возможные варианты их завершения.

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