Астролог назвал знаки Зодиака, для которых цель всегда оправдывает средства

Как правило, его приводят в качестве довода с противоположным смыслом, согласно которому никакого — даже очень важного — результата, нельзя достигать недостойными способами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых цель всегда оправдывает средства.

Дева

Девы чаще других берут на вооружение этот слоган, поскольку он вдохновляет их на решительные действия. Они не считают нужным миндальничать с окружающими, если речь идет о важной для них — и только для них — цели. Все остальные, включая близких — нравится им это или нет — в таких случаях в расчет не берутся.

Рыбы

Рыбы — при всей своей внешней нежности, мягкости и мечтательности — с готовностью разрушают то, что, как им кажется, мешает им жить красиво. И если под их «каток» попадает то, что касается только их самих, то это, как говорится, полбеды, гораздо хуже когда страдают другие люди, что у представителей знака них случается часто.

Водолей

Водолеи, о которых мы часто говорим, как о людях творческих, но у их натуры в этом смысле есть как свой «плюс», так и свой «минус». В пылу своего вдохновения они редко думают о том, какие средства используют: им важно достичь своей, а насколько действия сообразуются с моральными нормами, а все остальное дяля них неважно.

