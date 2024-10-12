Астролог назвал знаки Зодиака, для которых жизнь без риска все равно что еда без соли

Риск, как известно, называют делом благородным, и в некоторых ситуациях без него бывает невозможно обойтись.

Но если слишком часто совершать необдуманные поступки, они могут привести к серьезным – неприятным – последствиям, поэтому в таких случаях необходимо знать меру, а это удается далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых жизнь без риска - все равно что еда без соли – пресная и безвкусная.

Овен

Овны чересчур импульсивны, что зачастую подталкивает их к необдуманным –а, значит, рискованным – поступкам. Ну, а поскольку они редко думают о последствиях, то никогда не знаю, чем закончатся их действия – добром или злом. Выигрывают представители знака так же часто, как и проигрывают, но при этом страсти к риску, в надежде на успех, не теряют.

Близнецы

Близнецы считают, что живут скучной и чересчур благополучной жизнью, в которой не происходит ничего интересного – надо признать, что зачастую это действительно так. Поэтому они стараются получить необходимый им адреналин при помощи рискованных занятий – например, экстремальных видов спорта или участия в социальных волнениях, бунтах и революциях.

Водолей

Водолеи, которые подходят к решению любой проблемы с креативной точки зрения, без риска никак обойтись не могут, иначе им вряд и удастся достичь поставленных целей. Поскольку любое творчество, какой бы жизненной сферы они ни касались, они действуют не для того, чтобы пощекотать себе нервы, для этого у них есть другие – экстремальные – занятия.

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