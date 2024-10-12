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Астролог назвал знаки Зодиака, для которых жизнь без риска все равно что еда без соли

Астролог назвал знаки Зодиака, для которых жизнь без риска все равно что еда без соли

Прогноз астролога / Фото: Credits

Риск, как известно, называют делом благородным, и в некоторых ситуациях без него бывает невозможно обойтись. 

Но если слишком часто совершать необдуманные поступки, они могут привести к серьезным – неприятным – последствиям, поэтому в таких случаях необходимо знать меру, а это удается далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, для которых жизнь без риска - все равно что еда без соли – пресная и безвкусная. 

Овен

Овны чересчур импульсивны, что зачастую подталкивает их к необдуманным –а, значит, рискованным – поступкам. Ну, а поскольку они редко думают о последствиях, то никогда не знаю, чем закончатся их действия – добром или злом. Выигрывают представители знака так же часто, как и проигрывают, но при этом страсти к риску, в надежде на успех, не теряют. 

Близнецы

Близнецы считают, что живут скучной и чересчур благополучной жизнью, в которой не происходит ничего интересного – надо признать, что зачастую это действительно так. Поэтому они стараются получить необходимый им адреналин при помощи рискованных занятий – например, экстремальных видов спорта или участия в социальных волнениях, бунтах и революциях. 

Водолей

Водолеи, которые подходят к решению любой проблемы с креативной точки зрения, без риска никак обойтись не могут, иначе им вряд и удастся достичь поставленных целей. Поскольку любое творчество, какой бы жизненной сферы они ни касались, они действуют не для того, чтобы пощекотать себе нервы, для этого у них есть другие – экстремальные – занятия. 

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