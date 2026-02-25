Астролог назвал знаки Зодиака, до которых медленно доходит суть событий и смысл сказанных им слов

Гороскоп / © Credits

Причина их заторможенности в каждом конкретном случае обусловлена своими причинам, но общаться с ними не так просто, как хотелось бы — зачастую все приходится объяснять несколько раз подряд.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, до которых медленно доходит суть событий и смысл сказанных им слов.

Овен

Овны сильно спешат совершать поступки, поэтому им банально не хватает времени на то, чтобы обдумать все, что вокруг них происходит. Именно поэтому они часто совершают ошибки, которые невозможно исправить, даже если бы они очень этого захотели, поскольку время, как говорится, ушло.

Телец

Тельцы никогда никуда не торопятся, и мыслительных процессов, к великому сожалению, это правило тоже касается. Зачем спешить с тем, что, как им кажется, никуда от них не денется — а вдруг что-то изменится, а они уже потратили время и силы на принятие неактуального решения.

Лев

Львы в отношении слов и событий «тормозят» сознательно. Они считают, что мысль, если она может привести к серьезному решению, должна «отлежаться», тогда оно окажется единственно верным, поэтому и руководствуются правилом героини знаменитого романа: «Я подумаю об этом завтра».

