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И, тем не менее, прислушаться к доводам астрологов не помешает — они могут подсказать что-то очень важное, подтвердив наш выбор или поколебав уверенность в нем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые идеально совместимы с Овном.

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Лев

Львов и Овнов являются буквально близнецами — они так похожи друг на друга, что у них практически не возникает разногласий, а это в отношениях двух партнеров — пожалуй, самый важный фактор. Это союз двух единомышленников, которые, как принято говорить в таких случаях, в любой ситуации смотрят в одну сторону.

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Водолей

Водолей и Овен — идеальная пара во всем, что касается работы над серьезными — прежде всего творческими — проектами. С Водолеев в этом смысле — креатив и гениальные замыслы, а с Овнов — их пробивная сила: в таких случаях они играют роль локомотивов, которые двигают к цели любые — даже самые сложные и трудоемкие — проекты.

Весы

Весы и Овны на первый взгляд могут показаться совершенно неподходящими друг другу: одни пылкие и стремительные, другие — взвешенные, спокойные и даже нерешительные. Но именно это различие в поведении и мировоззрении делают их союз крепким и взаимовыгодным: Весы сдерживают Овнов и не позволяют совершать необдуманные поступки.

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