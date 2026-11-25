- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 304
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, идеально совместимые с Овном
Выбирая спутника жизни, мы редко заглядываем в гороскопы, предпочитая другие — как нам кажется — более серьезные факторы.
И, тем не менее, прислушаться к доводам астрологов не помешает — они могут подсказать что-то очень важное, подтвердив наш выбор или поколебав уверенность в нем.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые идеально совместимы с Овном.
Лев
Львов и Овнов являются буквально близнецами — они так похожи друг на друга, что у них практически не возникает разногласий, а это в отношениях двух партнеров — пожалуй, самый важный фактор. Это союз двух единомышленников, которые, как принято говорить в таких случаях, в любой ситуации смотрят в одну сторону.
Водолей
Водолей и Овен — идеальная пара во всем, что касается работы над серьезными — прежде всего творческими — проектами. С Водолеев в этом смысле — креатив и гениальные замыслы, а с Овнов — их пробивная сила: в таких случаях они играют роль локомотивов, которые двигают к цели любые — даже самые сложные и трудоемкие — проекты.
Весы
Весы и Овны на первый взгляд могут показаться совершенно неподходящими друг другу: одни пылкие и стремительные, другие — взвешенные, спокойные и даже нерешительные. Но именно это различие в поведении и мировоззрении делают их союз крепким и взаимовыгодным: Весы сдерживают Овнов и не позволяют совершать необдуманные поступки.
Читайте также:
Солнце в Стрельце с 22 ноября по 21 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Украина на пороге большого расцвета: три возвращения Юпитера и новый 12-летний цикл
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года