Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются хорошие врачи

Профессия врача в наше время – в силу эпидемической обстановки – снова стала более чем актуальной, поэтому привлекает к себе всеобщее внимание.

Сегодня мы часто обсуждаем, какими качествами – в том числе и моральными – должны обладать люди этой профессии. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, из которых получаются хорошие врачи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы обладают всеми необходимыми для врача качествами, именно поэтому из них получаются лучшие эскулапы. Они, как правило, не только хорошо подготовлены (они всегда в курсе новых методов лечения и наизусть знают любой протокол), но и на редкость позитивны и доброжелательны, что ценится пациентами не меньше, а порой и больше профессиональной эрудиции. Приятно приходить на прием к врачу, который встречает тебя как доброго знакомого, а не смотрит, как на подопытную крысу, поэтому пациентов у них больше, чем у их коллег.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как самый эмпатичный знак Зодиака обладают редким даром сочувствия, которое необходимо врачу едва ли не больше, чем профессиональные знания и навыки. Когда человек плохо себя чувствует – особенно если он находится в критическом состоянии – ему необходимо сочувствие, а на него способны далеко не все представители профессии, которую принято считать самой гуманной в мире. К тому же они чаще всего выбирают наиболее действенные методы лечения, которые позволяют одолеть болезнь быстро и без последствий.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев не отличает особое дружелюбие и эмпатия, во всяком случае – на работе, зато они – в силу присущих им холодности, отстраненности и недюжинных аналитических способностей – являются блестящими диагностами, которые в состоянии выявить и определить любую болезнь практически на глаз. Если же им в помощь дадут современные средства диагностики, они это сделают гораздо быстрее и качественнее. Главное, ничего от них не скрывать – без точных данных представители знака при всем желании вряд ли чем-нибудь сумеют помочь своим пациентам.

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