Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются лучшие педагоги

Как бы давно ни окончили школу, мы до сих пор помним своих лучших учителей.

О том, какими они были, у каждого из нас свой ответ, но общее качество у них, как правило, одно – эти люди нашли свое призвание. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, из которых получаются лучшие педагоги.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – прирожденные педагоги, они не только сами любят учиться и делают это при каждом удобном случае, но и умеют передавать то, что знают сами, своим ученикам. К тому же они умеют находить общий язык со своими подопечными: представители знака хорошо разбираются в возрастной психологии и понимают, что к детям нельзя подходить со взрослыми требованиями, и это многое упрощает в их отношениях с подрастающим поколением.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – те педагоги, с которыми, как говорят в таких случаях, не соскучишься. К работе они всегда подходят с креативной точки зрения, поэтому их урок или пара, если они работают в высшем учебном заведении, – это всегда шоу: они цитируют стихи и прозу, поют и показывают фокусы, от которых аудитория приходит в восторг. Общение с учениками и студентами представители знака строят на почве дружеских отношений, поэтому подопечные часто считают их лучшими друзьями.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы обладают той долей спокойствия и уравновешенности, которая необходима для того, чтобы не нервничать из-за пустяков – именно это всегда "губит" начинающих, не готовых к работе с подрастающим поколением педагогов. Представители знака таких ошибок не делают, к тому же они – вне зависимости от пола – всегда иконы стиля, поэтому их подопечные – в буквальном смысле слова – не сводят с них глаз и попутно усваивают то, чему их хотят научить, так что показатели у таких преподавателей всегда высокие.

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