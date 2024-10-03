Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются самые заботливые мужья

Семейная жизнь – это не только романтика, напротив, она начинается после того, как заканчивается счастливый медовый месяц.

Большая часть брака – рутинная повседневная жизнь, и в это время особенно важно – иметь рядом надежного партнера, который не только поможет пережить тяготы быта, но и окружит любовью и вниманием. Астролог Людмила Булгакова назвала самых заботливых мужей по знаку Зодиака.

Рак

Раки, пожалуй, являются самым эмпатичным знаком зодиакального круга – они остро чувствуют чужое эмоциональное состояние и стремятся оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Прежде всего это касается их семьи – родителей, детей и, конечно же, вторых половинок. Как правило, жены представителей этого знака чувствуют себя рядом с таким мужем – как у бога за пазухой.

Дева

Девы – знак довольно эгоистичный, и, как правило, думают только о себе. Но существует один нюанс: вторая половинка для них – как будто бы продолжение их самих, поэтому они заботятся о них, как о себе, а иногда и гораздо больше. Так, они легко могут пожертвовать своими интересами ради того, чтобы сделать приятное любимой жене.

Козерог

Козероги только на вид суровы и сдержаны – в душе они эмоциональны и эмпатичны, просто считают, что такие качества характера делают их слабыми, а, значит, и уязвимыми в глазах окружающих. Возможно, они редко говорят любимой женщине ласковые слова, но в том, что она не будет ни в чем нуждаться, можно быть уверенной на сто процентов.

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