Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются самые заботливые мужья

Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются самые заботливые мужья

Прогноз астролога / Фото: Credits

Семейная жизнь – это не только романтика, напротив, она начинается после того, как заканчивается счастливый медовый месяц. 

Большая часть брака – рутинная повседневная жизнь, и в это время особенно важно – иметь рядом надежного партнера, который не только поможет пережить тяготы быта, но и окружит любовью и вниманием. Астролог Людмила Булгакова назвала самых заботливых мужей по знаку Зодиака. 

Рак 

Раки, пожалуй, являются самым эмпатичным знаком зодиакального круга – они остро чувствуют чужое эмоциональное состояние и стремятся оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Прежде всего это касается их семьи – родителей, детей и, конечно же, вторых половинок. Как правило, жены представителей этого знака чувствуют себя рядом с таким мужем – как у бога за пазухой. 

Дева 

Девы – знак довольно эгоистичный, и, как правило, думают только о себе. Но существует один нюанс: вторая половинка для них – как будто бы продолжение их самих, поэтому они заботятся о них, как о себе, а иногда и гораздо больше. Так, они легко могут пожертвовать своими интересами ради того, чтобы сделать приятное любимой жене. 

Козерог

Козероги только на вид суровы и сдержаны – в душе они эмоциональны и эмпатичны, просто считают, что такие качества характера делают их слабыми, а, значит, и уязвимыми в глазах окружающих. Возможно, они редко говорят любимой женщине ласковые слова, но в том, что она не будет ни в чем нуждаться, можно быть уверенной на сто процентов. 

Читайте также: 

«Дошли практически до дна!": Юрий Ткач о сложном периоде в отношениях с женой – ЖВЛ представляет

«Дошли практически до дна!": Юрий Ткач о сложном периоде в отношениях с женой – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация