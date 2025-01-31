Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются железные леди

Считается, что мужчины ценят в нас женственность, мягкость и покладистость, но, похоже, это утверждение ушло в прошлое.
Что делать, если в сложных жизненных обстоятельствах – особенно это актуально в наше непростое время – приходится демонстрировать совсем другие качества, которые чаще приписывают мужчинам: уверенность в себе, настойчивость, упорство и даже агрессивность – небольшая ее часть точно не повредит. Астролог Людмила Булгакова назвала железных леди Зодиака.
Скорпион
Скорпионы обладают твердым характером: уж коль скоро они что-то решили, сбить их с толку очень сложно, а большинстве случаев и невозможно – не стоит даже тратить на это время и силы. Лучше согласиться и оказать посильную помощь, если, конечно, она это позволит.
Дева
Девы – настоящие Снежные королевы, которым, кажется, чуждо все человеческое: они практичны, расчетливы и практически неэмоциональны. Именно эти качества характера позволяют представительницам знака добиваться своей цели при любых неблагоприятных обстоятельствах.
Козерог
Козероги в душе далеко не такие железные, какими хотят казаться, но понять это могут только те, кто хорошо их знает. Для окружающих представительницы этого знака – настоящие куклы-неваляшки, которые никогда не сдаются: "упав", они, как ни в чем не бывало, снова встают на ноги.
Читайте также:
- Астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в 2025 году
- Финансовый гороскоп на январь 2025 года
- Гороскоп удачи на 2025 год для всех знаков Зодиака
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 27 января- 2 февраля
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 января- 2 февраля