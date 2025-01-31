Астролог назвал знаки Зодиака, из которых получаются железные леди

Считается, что мужчины ценят в нас женственность, мягкость и покладистость, но, похоже, это утверждение ушло в прошлое.

Что делать, если в сложных жизненных обстоятельствах – особенно это актуально в наше непростое время – приходится демонстрировать совсем другие качества, которые чаще приписывают мужчинам: уверенность в себе, настойчивость, упорство и даже агрессивность – небольшая ее часть точно не повредит. Астролог Людмила Булгакова назвала железных леди Зодиака.

Скорпион

Скорпионы обладают твердым характером: уж коль скоро они что-то решили, сбить их с толку очень сложно, а большинстве случаев и невозможно – не стоит даже тратить на это время и силы. Лучше согласиться и оказать посильную помощь, если, конечно, она это позволит.

Дева

Девы – настоящие Снежные королевы, которым, кажется, чуждо все человеческое: они практичны, расчетливы и практически неэмоциональны. Именно эти качества характера позволяют представительницам знака добиваться своей цели при любых неблагоприятных обстоятельствах.

Козерог

Козероги в душе далеко не такие железные, какими хотят казаться, но понять это могут только те, кто хорошо их знает. Для окружающих представительницы этого знака – настоящие куклы-неваляшки, которые никогда не сдаются: "упав", они, как ни в чем не бывало, снова встают на ноги.

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