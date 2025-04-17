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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые бегут от любви как черт от ладана

Принято считать, что самая главная ценность в нашей жизни – это любовь, и с этим утверждением трудно не согласиться.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но, вы, не всем удается встретить ее на жизненном пути, но одно дело, если судьба не сводит их с нужными людьми, и совсем другое, когда человек боится испытывать сильные чувства. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые бегут от любви как черт от ладана.

Козерог

Козероги, пожалуй, самый скрытный в эмоциональном плане – знак Зодиака. В душе они могут испытывать самые разные – даже очень сильные – чувства, но никогда не покажут этого окружающим: они боятся, что таким образом покажут свою слабость, чем те непременно воспользуются.

Лев

Львы, несмотря на свою любвеобильность, в глубине души боятся быть отвергнутыми, что для таких царственных особ как они – серьезный удар по самооценке. Стараясь его избежать, они скрывают свои истинные чувства, делая вид, что человек, в которого они влюблены, им безразличен.

Дева

Девы, которых с полным правом можно назвать главными шахматистами зодиакального круга, умеют просчитывать наперед все свои – и чужие – действия. Именно поэтому они боятся проявлять по отношению к кому-либо романтические чувства, ведь это козырь против них.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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