Астролог назвал знаки Зодиака, которые бегут от любви как черт от ладана

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Но, вы, не всем удается встретить ее на жизненном пути, но одно дело, если судьба не сводит их с нужными людьми, и совсем другое, когда человек боится испытывать сильные чувства. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые бегут от любви как черт от ладана.

Козерог

Козероги, пожалуй, самый скрытный в эмоциональном плане – знак Зодиака. В душе они могут испытывать самые разные – даже очень сильные – чувства, но никогда не покажут этого окружающим: они боятся, что таким образом покажут свою слабость, чем те непременно воспользуются.

Лев

Львы, несмотря на свою любвеобильность, в глубине души боятся быть отвергнутыми, что для таких царственных особ как они – серьезный удар по самооценке. Стараясь его избежать, они скрывают свои истинные чувства, делая вид, что человек, в которого они влюблены, им безразличен.

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Дева

Девы, которых с полным правом можно назвать главными шахматистами зодиакального круга, умеют просчитывать наперед все свои – и чужие – действия. Именно поэтому они боятся проявлять по отношению к кому-либо романтические чувства, ведь это козырь против них.

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