Астролог назвал знаки Зодиака, которые больше других боятся застрять в лифте

В лифте хотя бы раз в жизни застревал каждый человек – ощущение, прямо скажем, не из самых приятных.

Тем не менее одни ведут себя как минимум равнодушно, а как максимум – сдержанно. Но есть среди нас и те, кто ужасно боится застрять в лифте, а потому в этот момент действую неадекватно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые которые больше других боятся застрять в лифте.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, застрявшие в лифте, своим поведением способны всерьез напугать окружающих. Они будут бесноваться, как стая бешеных обезьян: кричать, бросаться на стены с криками "Откройте немедленно!", стучать кулаками в дверь и нажимать на все кнопки сразу. И дело не только в том, что они до смерти боятся ограниченного пространства, хотя это действительно имеет место быть, но и в том, что они теряют контроль над ситуацией: что-то идет не так, а они ничего не могут с этим поделать.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, оказавшись в подвешенном состоянии – практически между небом и землей, – впадают в панику. Причем чисто внешне они могут сохранять спокойствие, но это не более чем видимость. На самом деле у них резко учащается сердцебиение, выступает холодный и липкий пот, они начинают задыхаться и думать о смерти: "Сейчас кончится воздух, мы все умрем, а я – буду первым!" Успокоить представителей знака в такой ситуации практически невозможно, как правило, они приходят в себя, только выбравшись из ловушки, да и то не сразу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – в силу своих мистических наклонностей – в любом событии ищут вмешательство высших сил, поэтому, застряв в лифте, они начинают думать, в чем провинились, ведь это для них – наказание за грехи. Они тихо опускаются на корточки и перебирают все неблаговидные поступки, совершенные ими в последнее время, пытаясь понять, за что же они так страдают. Попутно они дают самые страшные клятвы, обещая никогда больше не грешить. Правда, они забудут о них, как только выберутся на свободу, но в момент сидения в лифте это не имеет никакого значения.

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