Астролог назвал знаки Зодиака, которые больше всего на свете боятся предательства

Тем не менее мы не живем в постоянном его ожидании — это был бы слишком сильный стресс, но есть и те, кто переживает его постоянно, поскольку подозревает в измене всех, кто находится рядом.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые больше всего на свете боятся предательства.

Стрелец

Стрельцы — стопроцентно самоуверенные представители Зодиака, но их уверенность в себе легко поколебать. Как правило, первую измену они переживают довольно легко, а вот вторая и тем более третья — вызывают у них боль, которая приводит их к постоянному страху ожидания того, что это произойдет снова.

Весы

Весы сами готовы изменить любимому человеку в любой момент, поэтому и его равняют по себе — то есть, подозревают во всех смертных грехах, в том числе и в предательстве. При этом сами они почему-то не боятся наносить другим такой болезненный удар, поскольку уверены: они так прекрасны, что все должны их прощать.

Козерог

Козероги — самый закрытый знак зодиакального круга, но это их качество — не причина, а следствие: они боятся впускать кого-либо в душу, опасаясь, что им сделают больно. Ну а самым серьезным ударом для их станет измена любимого человека или близкого друга, неудивительно, что страх предательства для них — самый сильный.

