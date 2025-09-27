ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
56
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся клоунов

Боязнью клоунов, которую называют коулрофобией, мы во многом обязаны фильмам ужасов.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В них люди этой — в целом, доброй миролюбивой — профессии часто являются главными злодеями, что оказывает серьезное влияние на особо впечатлительных людей — они могут испытывать перед ними иррациональный и необъяснимый страх. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся клоунов

Козерог

Козероги любят все держать под своим контролем, а то, что выходит из-под него, вызывает у них как минимум психологический дискомфорт, а как максимум — тревожность, а затем и ужас. Клоуны, поведение которых невозможно предсказать, значится в списке вещей, которые могут напугать представителей знака.

Телец

Тельцов, которым во всем нужна определенность, больше всего пугает яркий грим клоунов, который маскирует их истинные черты и, как следствие, намерения. Представители знака не могут «прочитать» их как открытую книгу, а, значит, не только общение, но и наблюдение за ними вызывает у них страх.

Водолеи

Водолеи, которые, казалось бы, в силу своей творческой натуры, должны воспринимать клоунов как братьев по крови, бояться их не меньше чем другие представители Зодиака. А все потому, что они находятся, так сказать, в теме: роман Стивена Кинга «Оно» читали и все его экранизации смотрели.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie