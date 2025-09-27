Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся клоунов

Гороскоп / © Credits

В них люди этой — в целом, доброй миролюбивой — профессии часто являются главными злодеями, что оказывает серьезное влияние на особо впечатлительных людей — они могут испытывать перед ними иррациональный и необъяснимый страх. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся клоунов

Козерог

Козероги любят все держать под своим контролем, а то, что выходит из-под него, вызывает у них как минимум психологический дискомфорт, а как максимум — тревожность, а затем и ужас. Клоуны, поведение которых невозможно предсказать, значится в списке вещей, которые могут напугать представителей знака.

Телец

Тельцов, которым во всем нужна определенность, больше всего пугает яркий грим клоунов, который маскирует их истинные черты и, как следствие, намерения. Представители знака не могут «прочитать» их как открытую книгу, а, значит, не только общение, но и наблюдение за ними вызывает у них страх.

Водолеи

Водолеи, которые, казалось бы, в силу своей творческой натуры, должны воспринимать клоунов как братьев по крови, бояться их не меньше чем другие представители Зодиака. А все потому, что они находятся, так сказать, в теме: роман Стивена Кинга «Оно» читали и все его экранизации смотрели.

