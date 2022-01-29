Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся летать на самолетах

В большей или меньшей степени все мы боимся пользоваться авиатранспортом.

Тем не менее одни переступают через свой страх, и он не мешает им жить и летать, а для других каждый полет становится серьезным испытанием. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся летать на самолетах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги стараются по максимуму контролировать свою жизнь, поэтому крайне неуютно чувствуют себя в ситуациях, в которых от них ничего не зависит, а во время полета складывается как раз такая ситуация. Неудивительно, что в течение всего пребывания в полете – без опоры на земную твердь – они сидят как на иголках, а летают представители знака только в тех случаях, когда нельзя воспользоваться другими видами транспорта – это слишком долго, как в случае с поездом, или не менее опасно – как в случае с морским транспортом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи обладают бурной – и буйной – фантазией, что являются для них как плюсом, так и минусом. В случае с авиаперелетами речь идет как раз о минусе, поскольку, начитавшись сообщений об авиакатастрофах и насмотревшись соответственной хроники, они рисуют в своих фантазиях такие страшные картины, что после них даже самый смелый человек ступает на трап с дрожащими коленями. Более того, в течение всего полета они продолжают накручивать себя до невменяемого состояния, из-за чего могут попадать в неприятные ситуации.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – как известно, самый домашний знак Зодиака: они вообще не любят покидать свой дом, а уже для того, чтобы сменить его на тонкую металлическую оболочку салона самолета, тем более. К тому же в ней они чувствуют себя не только неуютно, но и неуверенно – чем крепче стены дома, в котором живут представители знака, тем спокойнее у них на душе, самолет для них – плохое жилье, даже если речь идет всего лишь о нескольких часах, которые нужно в нем провести.

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