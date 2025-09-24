Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся любить

Гороскоп / © Credits

Она лишится многих радостей и смыслов, а отсутствие романтических чувств приведет к неприятным последствиям — от одиночества до полного распада личности. Причина, по которой люди отказываются от любви, бывает разной — в том числе и страх. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся любить.

Дева

Девы опасаются эмоциональной зависимости от другого человека, что является одним из признаков влюбленности, поэтому держат своего партнера на некотором расстоянии, которое позволяет пользоваться его расположением, но при этом не любить самим.

Козерог

Козероги, несмотря на строгий и отстраненный — а иногда и суровый — внешний вид, в душе довольно ранимые люди, которые боятся, что им могут сделать больно, а в романтических отношениях такие случаи — не редкость. Неудивительно, что представители знака их опасаются.

Рак

Раки предпочитают жить в своей «раковине» — как в переносном, так и в прямом смысле слова. Они очень долго решаются на отношения с другим человеком, поскольку не верят в то, что все сложится благополучно и их не обманут, выдав притворство за реальные романтические чувства.

