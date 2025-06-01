Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся насекомых

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Содержание Дева Рак Весы

Но такой страх — иррационален, его трудно объяснить, и еще сложнее с ним справиться, но при этом одним они внушают гораздо больший ужас, чем другим. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся насекомых.

Дева

Девы, как самый брезгливый знак Зодиака, негативно относится ко всему, что вызывает у них отторжение, и насекомые занимают в списке таких вещей одно из первых мест. Нельзя сказать, что они падаю в обморок, увидев жучка или паучка, но то, чо их ри этом передергивает, можно утверждать точно.

Рак

Раки помешаны н чистоте, а насекомые — особенно те, которых принято называть домашними, создают в доме или квартире антисанитарную обстановку, что выводит представителе знака из себя: увидев на чистой стене такого представителя фауны, они готовы визжать от ужаса.

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Весы

Весам насекомые кажутся безобразными — они, как кажется самим представителям знака, оскорбляют их утонченный художественный вкус. Чаще всего такого отношения бывает вполне достаточно для того, чтобы вызвать у них, как минимум отвращение, а как максимум, страх и ужас.