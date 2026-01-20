- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся плавать в открытой воде
Казалось бы, в наше время режим плавания зависит, скорее, от времени года и местонахождения.
Так, зимой, в городе или в шторм предпочтительнее бассейн, а летом на берегу моря-океана — в естественном водоеме, но есть и те, кто неизменно выбирает первые и опасается вторых.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся плавать в открытой воде.
Дева
Девы — самый брезгливый знак Зодиака, именно поэтому открытая вода вызывает у них уважительные для них опасения: они боятся водорослей, рыб, посторонних предметов, которые в наше время могут оказаться везде, и даже инфекций. В бассейне все как-то надежнее: в хлорированной воде вряд ли можно ждать каких-то сюрпризов.
Лев
Львы, хоть и кажутся уверенными в себе не на сто, а на двести процентов, на самом деле не настолько неуязвимы, как это может показаться со стороны. Они опасаются всего, что не укладывается в рамки разумного объяснения, поэтому они боятся присущим открытой воде глубины — мало ли, что скрывается под этой толщей воды.
Козерог
Козероги спокойно чувствуют себя только тогда, когда им удается — или кажется, что удается — держать все под контролем, и любые водные процедуры в это смысле — не исключение. В бассейне, как им кажется, все более или менее предсказуемо, а вот в отрытой воде контроль ослабевает, что заставляет беспокоиться.
