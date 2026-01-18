Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся птиц

Гороскоп / © Credits

Причины, по которым это происходит, могут иметь понятные причины, связанные с какой-то конкретной жизненной историей, а могут быть иррациональными — их нельзя объяснить, но менее неприятными и даже болезненными они от этого не становятся.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся птиц.

Рак

Раки — самые мнительные представители Зодиака, которые очень боятся самых разных — особенно инфекционных — болезней, передающихся людям из животного мира. Птицы пугают представителей знака тем, кто столкновения с ними нельзя избежать, а, значит, стать жертвой переносимых ими недугов в любой момент.

Рыбы

Рыбы — один из самых суеверных знаков, представители которого склонны видеть знаки судьбы абсолютно во всем. Ну, а поскольку птицы часто являются недобрыми символами, они воспринимают их как предвестников неприятностей — в результате, даже услышанное ими карканье вороны может испортить им настроение на весь день.

Дева

Девы любят порядок во всем, поэтому, оказываясь в ситуации беспорядка и хаоса, они теряют контроль над обстоятельствами и, как следствие, над самими собой, что их очень пугает. Поведение птиц невозможно просчитать и, как следствие, предсказать, поэтому они и вызывают у предстаивтелей знака ужас и даже панику.

