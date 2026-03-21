Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся скорости

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но, прежде всего, оно, конечно же, касается наших передвижений, где работает принцип «чем быстрее, тем лучше». Правда, придерживаются его далеко не все, для многих ускорение — синоним неудобства или опасности. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся скорости.

Телец

Тельцы, которые, как известно, превыше всего ценят комфорт, а чрезмерно высокая скорость их его лишает. Когда автомобиль разгоняется до чрезмерной скорости, представители знака начинают испытывать беспокойство, лишающее их ожидаемого удовольствия от поездки.

Рак

Раки — знак боязливый, поэтому плохо относятся к скорости, которая — как они справедливо считают — может привести к серьезной опасности. Жизненный девиз представителей этого знака «тише едешь, дальше» будешь, как правило оправдывает себя и избавляют их от проблем.

Реклама

Весы

Весы не любят скорость, поскольку она лишает их так важного для них душевного покоя. Пытаясь как-то контролировать ситуацию, представители знака выходят из состояния морального равновесия и впадают в беспокойство, что им категорически не нравится.

