Астролог назвал знаки Зодиака, которые боятся вызвать недовольство окружающих

И если большинство относится к такому положению дел индифферентно, справедливо полагая, что так уж устроен мир и ничего тут не поделаешь то другие переживают в каждом случае, когда им произвести на других благоприятное впечатление.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые боятся вызвать недовольство окружающих.

Рак

Раки, пожалуй, самый миролюбивый знак Зодиака, который стремится со всеми находиться в хороших отношениях. Любую критику, недовольство или укор в свой адрес они воспринимают как трагедию, из-за которой долго переживают — неудивительно, что они стараются не допускать таких ситуаций.

Лев

Львы, несмотря на то, что они являются людьми самоуверенными, а иногда и самовлюбленными, тем не менее, очень боятся произвести на кого-то негативное впечатление — ведь в таком случае в свите, которая их «играет», появятся нелояльные к ним люди, а этого представители знака никак допустить не могут.

Весы

Весы хотят нравиться всем без исключения: если кто-то не сделает им комплимент по поводу новой вещи в гардеробе или их внешнего вида в целом, они приходят в отчаяние — в буквальном смысле слова. О том, чтобы спокойно отнестись к недовольству кого-то из окружающих, и речи быть не может.

