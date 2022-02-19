Астролог назвал знаки Зодиака, которые быстро принимают решения 

Мы привыкли считать, что серьезные решения необходимо принимать, не торопясь – взвесив все доводы за и против.

Но случаются ситуации, когда решать надо быстро – можно сказать, молниеносно, а быстротой реакции похвастаться могут далеко не все. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые умеют быстро принимать решения.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы обладают способностью сосредотачиваться в любой ситуации и обстановке: они абстрагируются от окружающих их обстоятельств, и думают только о том, что им нужно предпринять. Благодаря такому – трезвому и спокойному – подходу, они умудряются принять единственно правильное решение в любой, даже самой напряженной, обстановке. Надо признать, что представители знака к тому же редко ошибаются: в деле принятия решений они подобны калькулятору, просчитывающему все четко и без эмоций.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы быстро принимают решения любой сложности по одной простой причине: им просто лень тратить время и силы на просчеты всех ходов – уже на втором они устают от умственной работы и принимают первое попавшееся решение, не продумав его окончательно. Самое смешное, что чаще всего они вот так – наобум – попадают, как говорится, в точку. Но бывают и проколы, к которым, впрочем, представители знака относятся спокойно: подумаешь, сегодня ошибся, завтра все сложится удачно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям быстро принимать правильные решения помогает креативная составляющая их взгляда на мир. Стоит им получить исходные данные – если можно так выразиться, условия задачи – как в их воображении появляется "картинка" того, что конкретно нужно сделать в такой ситуации. Вывод из исходных данных чаще всего оказывается правильным, поэтому представители знака привыкли доверять своей интуиции, поэтому, основываясь на своих "видениях", они принимают искомое решение молниеносно.

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