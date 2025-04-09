Астролог назвал знаки Зодиака, которые быстро забывают обиды

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Содержание Стрелец Водолей Лев

Правда, не у всех это получается: одни затаивают зло надолго, припоминая его провинившийся кстати и некстати, а другие уже через день-два ничего не помнят об инциденте, как будто бы его и не было. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые быстро забывают обиды.

Стрелец

Стрельцы слишком оптимистичны и добродушны, чтобы долго держать камень обиды за пазухой. Успокоившись после ссоры, они переводят дух и практически сразу готовы мириться, даже если ни в чем не виноваты, а через день и вовсе готовы взять несуществующую вину на себя

Водолей

Водолеи вообще ничего не держат в памяти, особенно то, что может испортить им отношений: зачем, если в жизни много позитивных моментов, на которых могут сосредоточиться представители этого неунывающего знака — в общем, они очень быстро забывают об обидах и оскорблениях.

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Лев

Львы считают, что обиды — кто бы им их не нанес — ниже их достоинства: пусть с ними носятся другие, они же — о что бы то ни стало — будут излучать спокойствие. Да и впоследствии представители царственного знака никогда не напомнят об этой истории, даже если она была очень неприятной.

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