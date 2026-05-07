Астролог назвал знаки Зодиака, которые чахнут в разлуке

Разлуки неизбежны на жизненном пути — обстоятельства постоянно ставят нас перед необходимостью расставаний с близкими и любимыми людьми.

Мила Королева
Гороскоп

И если одни переносят ее относительно легко, находя себе отвлекающие от закономерной в таких случаях тоски и ностальгии, другие — подобно герою сказки «Красавица и чудовище» — теряют интерес к жизни.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чахнут в разлуке.

Рак

Раки — самый привязчивый знак зодиакального круга: его представители остро переживают любую разлуку, даже если она длится всего несколько дней — о более продолжительных и говорить не приходится. В такой ситуации они не живут, а пережидают сложный для себя период.

Весы

Весы категорически не переносят одиночества: расставшись с любимым человеком, они чувствуют, что их постепенно покидает радость жизнь. Они перестают видеть хорошее даже в позитивных жизненных моментах, о негативных речь и вовсе не идет — их партнерам важно помнить об этом.

Рыбы

Рыбы нуждаются в постоянной «подпитке» чувственной энергией, которую они получают общаясь с любимыми людьми. Расставаясь с ним — даже ненадолго, — они не получают так необходимых им позитивных эмоций, что и приводит к плохому настроению и, как следствие, пессимизму и депрессии.

