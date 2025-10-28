Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других оказываются победителями

Гороскоп / © Credits

Увы, обойти конкурентов и стать победителем удается не всегда и не всем, но есть и те, ко — по самым разным причинам — при любых обстоятельствах первым приходит к условному — или реальному — финишу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других оказываются победителями.

Овен

Секрет успеха Овнов — стремительность и натиск: пока другие раскачиваются и примериваются к очередной цели, представители знака действуют, двигаясь — без сомнений и остановок — в нужном им направлении. Неудивительно, что они достигают желаемого раньше других.

Дева

Девы — как серые кардиналы зодиакального круга — считают, что активные действия — удел людей недалеких, способных только на демонстрацию грубой физической силы. Сами они предпочитают все анализировать и просчитывать — так, без лишних телодвижений, они достигают своей цели.

Лев

Львов с полным правом можно назвать баловнями судьбы: как правило, от них требуется только оно — наметить цель, все остальное за них делают звезды. В результате, пока другие бьются за исполнение мечты, им желаемое, как спелый плод с дерева, буквально падает в руки.