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Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся абьюзерами
Общаясь с окружающими нас людьми, мы «поворачиваемся» к ним разными сторонами – к кому-то хорошей, а к кому-то и с плохой.
Но наверняка у каждого есть приятели или знакомые, для которых единственная манера общения — агрессивность, при этом, совершенно неважно, есть у них для этого повод или нет. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще всего становятся абьюзерами.
Дева
Девы неустанно и ежедневно стремятся к совершенству, распространяя его не только — и не столько — на себя, сколько на других. В результате они могут довести до белого каления кого угодно, придираясь к своему другу, приятелю или родственнику по любому поводу, а иногда и совсем без повода.
Телец
Тельцы, славящиеся своим упрямством, хотят, чтобы все и всегда было так, как хотят — или считают нужны, они, чужие интересы ими в расчет не принимаются. Причем, добиваясь своего, представители знака так давят на собеседника, что надолго отбивают у того желание с ними общаться — даже по важным поводам.
Близнецы
Близнецы, несмотря на легкость в общении, в совместной жизни не самые легкие партнеры, поскольку и сами не всегда знают, чего именно они хотят даже от самих себя, а уж об окружающих и говорить не приходится. Новые условия игры у них появляются ежедневно, что делает невыносимым совместную жизнь с ними.
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