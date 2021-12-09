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Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся чайлдфри

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Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся чайлдфри

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Движение чайлдфри сейчас уже не такое мощное, как еще лет двадцать тому назад, но люди, которые отказываются иметь детей, не перевелись. 

Делают они это по разным причинам, и это их выбор – никто не может их за него осуждать, тем не менее одни делают его чаще, чем другие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других становятся чайлдфри. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы слишком любят себя, чтобы делить это чувство с кем-нибудь другим. Разумеется, далеко не все представители знака сознательно остаются бездетными, тем не менее больше всего чайлдфри именно среди них. Когда в доме нет детей, никто не пачкает одежду и белье, не бьет посуду и не разбрасывает игрушки и вещи – за ними не нужно ходить, чтобы постоянно исправлять последствия их проказ. А значит, можно уделить время себе, что является самым приятным занятием для представителей данного знака. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги равнодушны к маленьким детям. Они начинают проявлять к ним интерес, когда те достигают подросткового, а еще лучше – юношеского возраста. Тогда становится ясно, что уже более или менее сформировался их характер, да и разговаривать с ними можно на самые разные темы. Если бы детей можно было получать уже сформировавшимися людьми, представители этого знака были бы самыми чадолюбивыми людьми, но поскольку их "выдают" в роддоме младенцами, Козероги не спешат ими обзаводиться. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, в общем и целом, любят детей, но зачастую соперничают с ними в отношении внимания своей второй половинки: малышами надо заниматься, а представители этого знака предпочитают, чтобы нянчились с ними – причем делали это в любом их возрасте. Им нравится, когда им готовят завтрак, заботятся о том, чтобы они были одеты по погоде, звонили им по нескольку раз в день и интересовались, как у них дела. Детям в таких отношениях, как правило, нет места, поэтому Рыбы – если, конечно, у них есть такая возможность – предпочитают их не заводить. 

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