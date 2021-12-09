Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся чайлдфри

Движение чайлдфри сейчас уже не такое мощное, как еще лет двадцать тому назад, но люди, которые отказываются иметь детей, не перевелись.

Делают они это по разным причинам, и это их выбор – никто не может их за него осуждать, тем не менее одни делают его чаще, чем другие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других становятся чайлдфри.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы слишком любят себя, чтобы делить это чувство с кем-нибудь другим. Разумеется, далеко не все представители знака сознательно остаются бездетными, тем не менее больше всего чайлдфри именно среди них. Когда в доме нет детей, никто не пачкает одежду и белье, не бьет посуду и не разбрасывает игрушки и вещи – за ними не нужно ходить, чтобы постоянно исправлять последствия их проказ. А значит, можно уделить время себе, что является самым приятным занятием для представителей данного знака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги равнодушны к маленьким детям. Они начинают проявлять к ним интерес, когда те достигают подросткового, а еще лучше – юношеского возраста. Тогда становится ясно, что уже более или менее сформировался их характер, да и разговаривать с ними можно на самые разные темы. Если бы детей можно было получать уже сформировавшимися людьми, представители этого знака были бы самыми чадолюбивыми людьми, но поскольку их "выдают" в роддоме младенцами, Козероги не спешат ими обзаводиться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, в общем и целом, любят детей, но зачастую соперничают с ними в отношении внимания своей второй половинки: малышами надо заниматься, а представители этого знака предпочитают, чтобы нянчились с ними – причем делали это в любом их возрасте. Им нравится, когда им готовят завтрак, заботятся о том, чтобы они были одеты по погоде, звонили им по нескольку раз в день и интересовались, как у них дела. Детям в таких отношениях, как правило, нет места, поэтому Рыбы – если, конечно, у них есть такая возможность – предпочитают их не заводить.

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