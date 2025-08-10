- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся вегетарианцами
Есть или не есть пищу животного происхождения — личный выбор каждого из нас.
Но все больше людей по самым разным причинам отказываются от нкее в пользу овощей, фруктов и травяных отваров. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака. Которые чаще других становятся вегетарианцами.
Дева
Девы трепетно относятся к своему здоровью, не только вовремя посещая врачей, но и отказываясь от вредной — жирной и жареной — пищи. Ну, а поскольку такая еда, как правило, имеет животное происхождение, представители знака предпочитают вегетарианские блюда — на их взгляд, это гораздо полезнее.
Скорпион
Скорпионы, которые и так не склонны к полноте, еще и самостоятельно — так сказать, в ручном режиме — регулируют состояние своей фигуры, отказываясь от продуктов, способствующих приросту лишних килограммов. Таким образов из их рациона исчезают продукты животного происхождения, которые заменяют овощи и фрукты.
Рак
Раки часто становятся вегетарианцами по гуманитарным соображениям: их впечатлительность не позволяет, как они говорят, «кого-то есть», поэтому они — например, увидев в интернете соответствующий сюжет — отказываются от мяса, не считая такое решение жертвой: растительная пища, на их взгляд, не менее вкусна.
