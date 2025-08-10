Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся вегетарианцами

Гороскоп / © Credits

Содержание Дева Скорпион Рак

Но все больше людей по самым разным причинам отказываются от нкее в пользу овощей, фруктов и травяных отваров. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака. Которые чаще других становятся вегетарианцами.

Дева

Девы трепетно относятся к своему здоровью, не только вовремя посещая врачей, но и отказываясь от вредной — жирной и жареной — пищи. Ну, а поскольку такая еда, как правило, имеет животное происхождение, представители знака предпочитают вегетарианские блюда — на их взгляд, это гораздо полезнее.

Скорпион

Скорпионы, которые и так не склонны к полноте, еще и самостоятельно — так сказать, в ручном режиме — регулируют состояние своей фигуры, отказываясь от продуктов, способствующих приросту лишних килограммов. Таким образов из их рациона исчезают продукты животного происхождения, которые заменяют овощи и фрукты.

Рак

Раки часто становятся вегетарианцами по гуманитарным соображениям: их впечатлительность не позволяет, как они говорят, «кого-то есть», поэтому они — например, увидев в интернете соответствующий сюжет — отказываются от мяса, не считая такое решение жертвой: растительная пища, на их взгляд, не менее вкусна.

