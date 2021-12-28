Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся жертвами мошенников 

Мошеннические схемы в наше время распространены, как никогда – не проходит и дня, чтобы СМИ не рассказали об очередном способе отъема денег у населения.

Тем не менее разные люди реагируют на них по-разному: кого-то не привлекают "акции" и "выгодные предложения", а кто-то – "заглатывает" их, как рыбка крючок. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других становятся жертвой мошенников.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков губит их доверчивость и жалость, которые они испытывают, глядя на людей, которые, будучи хорошими психологами, знают, на какую "кнопку" надавить в беседе с ними. Даже – разумеется, в глубине души – понимая, что их пытаются обмануть, они дают мошенникам шанс остаться порядочными людьми и верят им на слово. Впрочем, даже оставшись обманутыми, они находят утешение в том, что поступили так, как считали нужным, а обман пусть остается на совести тех, кому они поверили.

Лев (23.07 – 21.08)

Льву – в силу его самомнения – и в голову не может прийти, что кто-то решит обмануть таких царственных особ, как они. Поэтому они не ищут подвоха в словах людей, которых видят первый раз в жизни, более того, охотно верят в то, что те, обещая золотые горы, действительно хотя им добра. Представители знака охотно – по доброй воле и без принуждения – раскрывают кошелек и дают любому новому знакомому столько, сколько он просит. К тому же "проколы", сколько бы их ни было, ничему их не учат: в очередной раз они снова поделятся с мошенниками своими деньгами.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеев убедить в том, что они должны что-то сделать в ущерб себе, уговорами практически невозможно – они достаточно осторожны, поэтому легкомыслием и излишней доверчивостью не страдают. Но вот их безалаберность часто становится причиной того, что мошенники могут поживиться их средствами. Поводом для этого могут стать самые разные обстоятельства – например, расстегнутая сумка, забытый на прилавке кошелек или потерянная банковская карточка лишат их необходимых им и их семье средств.

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