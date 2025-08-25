Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других становятся жертвами психологического насилия

Гороскоп / © Credits

Стремление других людей заставить нас испытывать негативные эмоции, хоть оно и продиктовано разными причинами, оправданий не имеет, но при этом моральным агрессорам удается «достать» далеко не всех. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других становятся жертвами психологического насилия.

Стрелец

Стрельцы часто страдают из-за свойственных им доверчивости и открытости. В отношениях с недоброжелательными людьми они часто наступают на одни и те же грабли, потому что верят: любой человек может исправиться, и дают ему еще один шанс. Увы, этих оптимистов реальность ничему не учит – они продолжают верить в людей.

Водолей

Водолеи об окружающих их людях судят по себе, а поскольку сами они никому не желают зла – у них нет на это ни времени, ни желания, то и других в таких намерениях не подозревают. В результате они часто становятся жертвами эмоционального насилия, но в силу своего пофигизма не переживают из-за этого.

Весы

Весам, которые с трудом принимают любые решения, сложно определиться с тем, как они относятся к действующим против них психологическим насильникам. Как не странно это прозвучит, но зачастую они склонны оправдывать таких людей, находя смягчающие насилие обстоятельства, а в результате страдают от их нападок сами.