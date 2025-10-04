ТСН в социальных сетях

59
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других страдают от бессонницы

С бессонницей хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек, и воспоминания об этом случае, как правило, не самые приятные.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Можно только представить себе, как трудно приходится тем, кто живет в таком режиме постоянно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других страдают от бессонницы.

Рак

Раки — самый мнительный знак Зодиака, представители которого склонны долго переживать любые волнующие их моменты. И если в течение дня их внимание отвлекают дела, то, ложась спать, они остаются наедине со своими — невеселыми — мыслями, неудивительно, что бессонница является их пистонным спутником.

Водолей

Водолеи настолько сумбурно проводят свой день, что к вечеру никак не могут остановиться, разрываясь между несколькими занятыми сразу: продолжают дописывать текст на компьютере, читать сообщение в телефоне, обдумывать планы на завтра — уснуть в таком взбудораженном состоянии просто невозможно.

Телец

Редкий Телец може отучить себя от привычки есть на ночь — причем, чем вреднее и тяжелее для желудка пища, тем охотнее они поглощают ее именно перед сном. В результате переполненный желудок, вынужденный все это переваривать, не дает им уснуть, и они крутятся в постели чуть ли не до самого утра.



