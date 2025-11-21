Астролог назвал знаки Зодиака, которые чаще других выбирают творческие профессии

Гороскоп / © Credits

Но не всем удается создать что-то действительно значительное, поскольку для такой деятельности требуется не только желание, но и наличие соответствующих талантов и способностей.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чаще других выбирают творческие профессии.

Водолей

Водолеев отличает умение смотреть с нетривиальной точки зрения на обычные вещи и обращать внимание на детали, на которые другие не обращают внимания. А именно это необходимо для создания настоящих шедевров, которые лучше всего получаются у представителей знака хоть в музыке (Моцарт), хоть в живописи (Эдуард Мане, Джексон Поллок).

Лев

Львы — с присущей им царственной манерой поведения — часто становятся актерами, которые несут свою персону соответствующим образом как на сцене, так и в жизни. В кино и театре представителям знака лучше всего удаются костюмные роли — реальные или вымышленные исторические персонажи, но и другие удаются им не хуже (Роберт де Ниро, Холли Берри).

Близнецы

Близнецы — настоящие мастера слова, которые позволяют им легко общаться с людьми в обычной жизни и создавать литературные произведения, используя художественный вымысел. От написанного ими сложно оторваться, не дочитав до конца, что делает их любимыми читателями, а, значит, часто издаваемыми (Артур Конан Дойл, Франсуаза Саган).

