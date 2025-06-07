Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто делают долги

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Близнецы Стрелец Лев

Одни из нас не делают их принципиально, другие — не видит в них ничего страшного, хотя и на начальном этапе мало думают о том, как они будут их возвращать, но от жизни в кредит, тем не менее, не отказываются. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто делают долги.

Близнецы

Близнецы не могут себя удержать во всем, что касается новых приобретений — особенно если это касается пополнения их гардероба, но и иная собственность, включая очень крупную, не исключение. Замахнувшись на очередную покупку, они могут влезть в очень большой долг, который впоследствии с трудом будут возвращать.

Стрелец

Стрельцы и они сами хорошо об этом знают, так что такое утверждение для них открытием не является — планировать приобретения и тратить деньги не умеют категорически. В результате, с деньгами у них получается, как говорят в народе, «тут густо, а тут — пусто». Неудивительно, что представители знака постоянно влезают долги, а потом долго их отдают.

Реклама

Лев

Львы, руководствуясь принципом «потому что я этого достойна», часто покупают то, что имя, мягко говоря, не по карману. Каким образом позволить себе дорогостоящую покупку? Только влезая в долги, иногда — очень большие, правда, и отдают они их довольно быстро, поскольку знают, как быстро и много зарабатывать.

Читайте также: