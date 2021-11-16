Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто не доводят начатое до конца

Казалось бы, любое начатое дело необходимо довести до конца, но, увы, так поступают далеко не все.

Некоторые из нас, стоит им столкнуться с первыми трудностями или охладеть к проекту, впадают в уныние и бросают то, чем занимаются, предпочитая ему новое занятие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто не доводят начатое дело до конца.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны как представители огненного знака известны тем, что быстро загораются, но, увы, так же быстро остывают. Но если начатое ими дело не удается закончить в максимально сжатые сроки, они остывают к нему и начинают посматривать по сторонам в поисках нового – более интересного – занятия. И ничто – ни приказ начальства, ни материальная выгода, которую сулят заказчики – не заставит их делать то, к чему они потеряли интерес. Впрочем, если дело движется быстро, они, скорее всего, доведут его до финала.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам доводить начатое до конца чаще всего мешает их низкая самооценка. Как бы тщательно они над ней ни работали, всеми силами пытаясь ее повысить, она все равно неуклонно ползет вниз. Сталкиваясь с первыми трудностями, представители знака, вместо того чтобы искать способы достижения цели, впадают в депрессию, считая, что все дело в них: они, на их собственный взгляд, недостаточно умны, талантливы, да и вообще хороши для выполнения этого задания, хотя на самом деле это не соответствует истине.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, будучи людьми творческими и талантливыми, абсолютно не организованы, поэтому им зачастую очень трудно довести до ума все дела, за которые они хватаются. Объяснять представителям знака, что работу нужно планировать, а потом четко следовать пунктам плана, бесполезно: они в знак согласия обязательно покивают головой, но сделают все равно по-своему. В результате как минимум половина того, за что они в приступе креативной жадности схватились, останется недоработанным, а то и вовсе брошенным на полпути.

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