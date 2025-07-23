Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто нервничают по пустякам

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Содержание Рак Весы Близнецы

При этом каждый из нас сам выбирает для себя поводы для стресса — у одних они бывают исключительно серьезными и глобальными, а кому-то для того, чтобы разнервничаться, достаточно любой мелочи. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто нервничают по пустякам.

Рак

Раки — большие мастера делать из мухи слона: столкнувшись с незначительной проблемой, они психологически накручивают себя до тех пор, пока она — во всяком случае, в их глазах — не превратится в настоящую катастрофу, которую они начинают по всем правилам — со страданиями и слезами — переживать.

Весы

Весы не умеют вовремя остановиться, поэтому любую проблему они «раскачивают» до тех пор, пока не потеряют терпение и не остановятся на какой-то одной стороне вопроса, который их разволновал. Чаще всего он бывает совершенно незначительным — не соответствующим нервов, которые они на него тратят.

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Близнецы

Близнецы не в состоянии посмотреть на возникшую в их жизни проблему, какой бы незначительной она ни была, с одной точки зрения: сегодня они видят в ней нечто кране неприятное, а уже завтра — даже не вспомнят о ней, но еще через день негатив снова возвращается — такие «качели» ужасно их изматывают.

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