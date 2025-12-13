- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто отвечают вопросом на вопрос
Искусство беседы — и не обязательно светской — предполагает вопросы и ответы, которыми обмениваются стороны.
Но всегда ли нам удается выстроить ее подобным — стройным — образом, если собеседники перебивают, не слушают друг друга или не реагируют на то, о чем их спрашивают?
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто отвечают вопросом на вопрос.
Дева
Девы любят быть хозяевами положения, какой бы сферы жизни оно ни касалось, и тактика, при которой они не отвечают на заданный им вопрос, помогает им выиграть время и хорошо продумать ответ: они его все равно дадут, но уже не в спонтанном, а в хорошо подготовленном виде.
Близнецы
Близнецам пауза между заданным им вопросом и их реакцией на него нужна для того, чтобы уточнить интересующие их детали и выбрать один из двух равноценных ответов, которые у них всегда наготове в таких случаях. Пока собеседник терпеливо посторяет вопрос, они определяются с ответом.
Водолей
Водолеи отвечают вопросом на вопрос по очень простой причине: из-за своей рассеянности и невнимательности они иногда просто пропускают его мимо ушей поэтому и спрашивают в ответ — чаще всего совершенно невпопад, но иногда их слова могут сойти за уточнение.
Читайте также:
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 8 по 14 декабря
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 декабря
Лунный гороскоп на 8-14 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели