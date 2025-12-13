ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
271
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто отвечают вопросом на вопрос

Искусство беседы — и не обязательно светской — предполагает вопросы и ответы, которыми обмениваются стороны.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но всегда ли нам удается выстроить ее подобным — стройным — образом, если собеседники перебивают, не слушают друг друга или не реагируют на то, о чем их спрашивают?

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто отвечают вопросом на вопрос.

Дева

Девы любят быть хозяевами положения, какой бы сферы жизни оно ни касалось, и тактика, при которой они не отвечают на заданный им вопрос, помогает им выиграть время и хорошо продумать ответ: они его все равно дадут, но уже не в спонтанном, а в хорошо подготовленном виде.

Близнецы

Близнецам пауза между заданным им вопросом и их реакцией на него нужна для того, чтобы уточнить интересующие их детали и выбрать один из двух равноценных ответов, которые у них всегда наготове в таких случаях. Пока собеседник терпеливо посторяет вопрос, они определяются с ответом.

Водолей

Водолеи отвечают вопросом на вопрос по очень простой причине: из-за своей рассеянности и невнимательности они иногда просто пропускают его мимо ушей поэтому и спрашивают в ответ — чаще всего совершенно невпопад, но иногда их слова могут сойти за уточнение.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
271
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie