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И если большинство умеет находить для этого внешние факторы и внутренние ресурсы, то есть и те, кто готов сорвать соответствующую злость на тех, кто находится рядом.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто переносят свое плохое настроение на близких людей.

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Скорпион

Скорпионы под влиянием приступа плохого настроения довольно долго стараются загнать его вглубь, и на первом этапе им это удается. Но видя, что не справляются, вполне могут перенести свое недовольство на кого-то из близких, скандалов они не устраивают, но могут уколоть хоть и тихо, но очень болезненно.

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Рак

Раки считают, что в их неудачах и неприятностях виноваты все, кроме них самих — неудивительно, что в случае плохого настроения, чем бы оно ни было обусловлено, часто становится проблемой тех, кто находится рядом с ними — в виде слез и истерик, становящиеся следствиям их моральной нестабильности.

Дева

Девы пребывают под влиянием плохого настроения чаще, чем другие представители Зодиака: им трудно угодить, поэтому любой повод выводит их из состояния душевного равновесия. В самом деле, не злится же в таком случае на себя, если рядом есть люди, на которых вполне можно сорвать злость.

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