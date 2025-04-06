Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто выбрасывают новогоднюю елку в мае

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Их достаточно и среди нас, в чем несложно убедиться, обратив внимание на помойку около своего дома – там они появляются с завидной регулярностью в разное время года. Всегда бывает интересно, кто и почему выносит облезлую «лесную красавицу», мягко говоря, в неподобающий этому сезон. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто выбрасывают новогоднюю елку в мае.

Водолей

Водолеи не станут хранить осыпавшуюся новогоднюю елку просто так, для этого у них всегда существуют уважительные причины. Чаще всего остов дерева – часть инсталляции, которую они сооружают из самых разных предметов, включая фрукты-овощи и сезонные цветы.

Козерог

Козероги настолько увлечены работой, что могут сначала отодвигать избавление от елки со дня надень, а затем и вовсе забывают о ней, что особенно вероятно, если они с елкой находится в разных помещениях: представители знака в кабинете, а засохшее дерево – в гостиной.

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Овен

Овны не похожи на людей, которые станут несколько месяцев подряд хранить дома сухую палку с осыпавшимися иголками – эти фанаты чистоты все выбрасывают вовремя, но их вполне можно взять на «слабо», и тогда они, сами того не желая, будут хранить елку до следующего Нового года.

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