Астролог назвал знаки Зодиака, которые чувствуют время

Человеку, который хочет узнать время, необходимо для этого посмотреть на часы – они назовут его точно, до секунды.

Но существуют и те, кто ощущает время, не сверяясь при этом с часами. Да, у их цифр есть погрешность, тем не менее они называют часы и минут достаточно точно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые чувствуют время.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы как один из самых уравновешенных знаков Зодиака, находясь в состоянии покоя и умиротворения, часто слышат ход времени, который звучит для них как звук движения маятника или стук секундной стрелки, что и позволяет им довольно точно ориентироваться в его движении. Какого-то прикладного – и полезного для них – значения этот навык не имеет, но им приятно понимать, что таким образом они властвуют над часами и минутами, а не время над ними. Для представителей знака сознание собственной уникальности имеет большое значение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы обладают даром ощущения времени от рождения: если спросить их, как они определяют его без часов, они только разведут руками, как бы утверждая, что понятия об этом не имеют. Тем не менее, разбудив их среди ночи и спросив, который час, вы услышите приблизительно точный ответ: это качество часто помогает представителям знака ориентироваться во времени и пространстве, что помогает им как в работе, так и в жизни: благодаря ему они, например, никогда не опоздают на поезд.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги достигают присущего им умения чувствовать ход времени, благодаря многолетним тренировкам. Нет, они не делают этого специально – к необходимости следить за часами и даже минутами их подталкивает желание успеть все, что в профессиональном плане запланировано на день, месяц и даже год. Представители знака не могут позволить себе выбиться из графика, поэтому вынуждены тщательно следить за временем – это позволяет им в течение определенного промежутка времени делать намеченное ими количество работы.