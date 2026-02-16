Астролог назвал знаки Зодиака, которые даже дома выглядят как на подиуме

Гороскоп / © Credits

Это могут быть халаты, спортивные костюмы, старые футболки с пятнышком, в которых уже не выйдешь «в люди».

При этом мы забываем, что именно в таком «наряде» нас видят самые близкие люди — любимые, дети, родители, да и на самоощущение такой look влияет не лучшим образом. Но есть и те, кто и в домашней обстановке демонстрирует со вкусом подобранную — а иногда и изысканную — одежду.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые даже дома выглядят как на подиуме.

Весы

Весы обладают не просто изысканным, а художественным вкусом, который не позволяет им даже по дому, в котором в данный момент никого нет, ходить в затрапезном халате или вытянуты спортивных штанах. Их домашняя одежда — на зависть многим — является настоящим произведением искусства, которые можно выставлять в музее.

Телец

Тельцы любят комфорт и уют, неудивительно, что их домашний интерьер является собранием дорогих, красивых и при этом максимально удобных вещей. Ну а поскольку такому фону необходимо соответствовать, вы даже дома никогда не увидите представителей знака в недостойном виде — только в красивых, но при этом удобных и добротных вещах.

Лев

Львы идеально — подобно моделям на подиуме — выглядят всегда: и на людях, и в собственном доме, поскольку просто не могут по-другому. Причем, их домашняя одежда выглядит не только красиво, но и по-настоящему роскошно или, как говорят в таких случаях в народе, «дорого-богато», что вполне соответствует манерам представителей знака.

