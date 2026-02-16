- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые даже дома выглядят как на подиуме
Если говорить честно, то многие из нас дома носят не самую презентабельную одежду.
Это могут быть халаты, спортивные костюмы, старые футболки с пятнышком, в которых уже не выйдешь «в люди».
При этом мы забываем, что именно в таком «наряде» нас видят самые близкие люди — любимые, дети, родители, да и на самоощущение такой look влияет не лучшим образом. Но есть и те, кто и в домашней обстановке демонстрирует со вкусом подобранную — а иногда и изысканную — одежду.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые даже дома выглядят как на подиуме.
Весы
Весы обладают не просто изысканным, а художественным вкусом, который не позволяет им даже по дому, в котором в данный момент никого нет, ходить в затрапезном халате или вытянуты спортивных штанах. Их домашняя одежда — на зависть многим — является настоящим произведением искусства, которые можно выставлять в музее.
Телец
Тельцы любят комфорт и уют, неудивительно, что их домашний интерьер является собранием дорогих, красивых и при этом максимально удобных вещей. Ну а поскольку такому фону необходимо соответствовать, вы даже дома никогда не увидите представителей знака в недостойном виде — только в красивых, но при этом удобных и добротных вещах.
Лев
Львы идеально — подобно моделям на подиуме — выглядят всегда: и на людях, и в собственном доме, поскольку просто не могут по-другому. Причем, их домашняя одежда выглядит не только красиво, но и по-настоящему роскошно или, как говорят в таких случаях в народе, «дорого-богато», что вполне соответствует манерам представителей знака.
