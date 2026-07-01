Астролог назвал знаки Зодиака, которые действуют по принципу «сойдет и так»

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Конечно, не всем свойственен перфекционизм, но и выполнять свои обязанности как попало тоже решаются далеко не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые всегда действуют по принципу «сойдет и так».

Овен

Овны слишком торопятся, чтобы доводить каждый свой проект до совершенства. Наоборот, иногда они вообще не ставят в своей работе финальную точку, потому что, занимаясь ею, увлекаются новым проектом и бросают старый на полпути, ничуть по этому поводу не переживая: зачем, если и так сойдет?

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Стрелец

Стрельцы не созданы для монотонной работы — им откровенно скучно наводить глянец на уже осуществлённый проект, для них бывает вполне достаточно оставить все, как есть: кое-как сляпали — и ладно. А освободившееся время представители знака с удовольствием потратят на отдых и развлечения.

Водолей

Водолеи не видят необходимости в доведении каждого своего проекта до идеального состояния — каждый раз они искренне недоумевают: а зачем, если все и так прекрасно функционирует? Надо признаться, что в таком отношении представителей знака есть своя логика, хотя, поработай они больше, было бы еще лучше.

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