Астролог назвал знаки Зодиака, которые для достижения цели пойдут по головам

Все мы достигаем своих целей самыми разными способами.

Для одних аморальные поступки – категорическое табу, другие готовы пойти на что угодно, лишь бы получить то, что запланировали. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ради достижения своей цели пойдут по головам.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы уверены в том, что важная цель оправдывает любые средства, поэтому не особо заморачиваются по этому поводу. Карьера для них гораздо важнее дружеских отношений, поэтому они, не задумываясь, подставят человека, с которым их связывают долговременные добрые отношения ради того, чтобы получить новую должность или перспективный – в том числе и в финансовом плане – проект. Впрочем, точно так же представители знака ведут себя в личной жизни – мудрость о том, что на чужом несчастье счастья не построишь, не для них.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – в силу своего легкомыслия и поверхностного отношения к жизни – просто не задумываются о том, что своим поступком могут сделать кому-то больно. В тот момент, когда им необходимо принять важное решение, они как будто бы забывают о тех, на кого их действия окажут негативное влияние – для них существуют только они и больше никто. К тому же представители знака часто используют окружающих их людей для достижения своих целей и не видят в этом ничего предосудительного.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы производят впечатление тонких романтических особ, и эти качества действительно им присущи, но – одновременно – за ними скрывается жесткость и непредсказуемость. Представители знака всегда нацелены на успех, при этом они совершенно не думают о том, что своими действиями могут нанести вред другим – точнее, это их совершенно не интересует. Они такие же юркие и скользкие, как существа, давшие название знаку, поэтому поймать их на недостойных поступках практически невозможно – они будут все отрицать.

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