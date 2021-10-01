Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Астролог назвал знаки Зодиака, которые для достижения цели пойдут по головам

Астролог назвал знаки Зодиака, которые для достижения цели пойдут по головам

Credits

Все мы достигаем своих целей самыми разными способами.

Для одних аморальные поступки – категорическое табу, другие готовы пойти на что угодно, лишь бы получить то, что запланировали. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые ради достижения своей цели пойдут по головам. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы уверены в том, что важная цель оправдывает любые средства, поэтому не особо заморачиваются по этому поводу. Карьера для них гораздо важнее дружеских отношений, поэтому они, не задумываясь, подставят человека, с которым их связывают долговременные добрые отношения ради того, чтобы получить новую должность или перспективный – в том числе и в финансовом плане – проект. Впрочем, точно так же представители знака ведут себя в личной жизни – мудрость о том, что на чужом несчастье счастья не построишь, не для них. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – в силу своего легкомыслия и поверхностного отношения к жизни – просто не задумываются о том, что своим поступком могут сделать кому-то больно. В тот момент, когда им необходимо принять важное решение, они как будто бы забывают о тех, на кого их действия окажут негативное влияние – для них существуют только они и больше никто. К тому же представители знака часто используют окружающих их людей для достижения своих целей и не видят в этом ничего предосудительного. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы производят впечатление тонких романтических особ, и эти качества действительно им присущи, но – одновременно – за ними скрывается жесткость и непредсказуемость. Представители знака всегда нацелены на успех, при этом они совершенно не думают о том, что своими действиями могут нанести вред другим – точнее, это их совершенно не интересует. Они такие же юркие и скользкие, как существа, давшие название знаку, поэтому поймать их на недостойных поступках практически невозможно – они будут все отрицать. 

Читайте такжеСамые ревнивые знаки Зодиака: астролог рассказал, кого лучше не дразнить 

Больше гороскопов ищите в разделе "Астрология

Следующая публикация