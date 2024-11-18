Астролог назвал знаки Зодиака, которые долго таят обиды

И тут важно не то, кто и кого обидел, а то, как человек на эту обиду реагирует – легко отпускает ее или зацикливается о ней, отравляя тем самым жизнь не только другим, но и самим себе. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые долго таят обиды.

Дева

Девы никогда ничего не забывают: любое злое слово – а иногда и недобрый взгляд в их сторону – они как будто бы складывают во внутреннюю «копилку», чтобы – в момент, который покажется им удобным – пустить эти знания и воспоминания в ход, отомстив таким образом человека, который сделал им больно.

Рак

Раки не просто затаивать обиды и долго с ними носятся – они получают удовольствие от постоянного мысленного возвращения к событиям, которые с ними произошли, и переживаний по этому поводу. Иногда они даже записывают слова и действия, которые считают оскорбительными, – чтобы не забыть.

Скорпион

Скорпионы не запоминают обиды специально и не получают удовольствие от их коллекционирования, напротив, каждое такое воспоминание доставляет им неприятные ощущения. Но избавиться от них они, как бы им того ни хотелось, не могут очень долго – их самоедская натура не дает им этого сделать.

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