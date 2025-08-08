- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1113
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые доживают до глубокой старости в здравом уме
Говорят, что жизнь дается всем без исключения, а вот старость — только избранным.
Трудно прожить долгую жизнь, но еще труднее на всём ее протяжении сохранить рассудок без возрастных изменений. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые доживают до глубокой старости в здравом уме.
Козерог
Козероги — очень дисциплинированные и организованные люди, которые выстраивают свою жизнь так, что в ней, как и в их шкафах, всегда царит порядок. Трудно сказать, каким образом это упорядочивает мысли в их голове, но представители знака доживают до преклонных лет в здравом уме и твердой памяти.
Дева
Девы зациклены на своем здоровье: почувствовав недомогание, они тут же обязательно обращаются за помощью к врачу, а потом тщательно следуют всем его предписаниям. Неудивительно, что даже в преклонном взрасти они прекрасно себя чувствуют во всех отношениях, в том числе и в интеллектуальном плане.
Лев
Львы являются одним из самых состоятельных знаков Зодиака, и часть заработанных — и накопленных — средств они, начиная с молодого возраста, вкладывают в свое здоровье. В результате, дожив до преклонного возраста, они не только хорошо себя чувствуют, но и здраво — без когнитивных изменений — смотрят на мир.
