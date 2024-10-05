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Астролог назвал знаки Зодиака, которые думают только о себе

Астролог назвал знаки Зодиака, которые думают только о себе

Прогноз астролога / Фото: Credits

Вопрос о то, стыдно быть эгоистом или нет, однозначного ответа не имеют – тут каждый опирается на свой опыт и убеждения. 

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы любить себя и заботиться о себе, но ровно до тех пор, пока это не начнет ущемлять права и интересы окружающих нас людей – особенно родных и близких. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые думают только о себе. 

Близнецы

Близнецы эгоистичны в силу своей астрологической натуры: двойственный знак и так думает о себе как о двоих, так зачем им кто-то еще? Когда представители знака решают совершить какой-то поступок – как в профессиональной, так и в личной жизни, им и в голову не приходит, что кто-то может пострадать от их действий – главное, чтобы было хорошо им. 

Лев 

Львы уверены в своей исключительности и превосходстве над другими людьми, причем, они не видят в этом ничего плохого – на их взгляд, такова социальная иерархия: кто-то же должен быть наверху, так почему не они? При этом их нельзя считать совсем уж безнадежными: если их хорошо попросить, они, так и быть, «бросят что-то с барского плеча. 

Рыбы

Рыб считают милосердным и отзывчивым знаком, что, тем не менее, совершенно не отменяет их крайнего эгоизма. Они всегда действуют исключительно в собственных интересах, даже если кажется, что  они делают что-то для других: в таком случае нужно проанализировать их действия – вскоре станет понятно. В чем, собственно, состоит их интерес. 

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