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Астролог назвал знаки Зодиака, которые эмоционально изматывают своего партнера
Общение – особенно если оно касается самых близких людей – это всегда игра эмоций.
Они могут нести самую разную направленность, и отрицательные важны в отношениях с другими людьми ничуть не меньше, чем положительные, поскольку помогают получить разрядку и «выпустить пар». Но, если в общении с близкими преобладает негатив, оно рано или поздно приведет к расставанию. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые эмоционально изматывают своего партнера.
Дева
Девы никогда не бывают довольны своим партером, о чем не устают ему повторять. При этом сам размер «прегрешений» не имеет никакого значения: любую мелочь представители знака могут превратить в проблему, за которую будут долго и — что особенно неприятно — нудно отчитывать другого человека.
Близнецы
Близнецы отравляют жизнь близким свои непостоянством: сегодня они говорят и делают одно, а уже завтра переворачивают все с ног на голову. К таким жизненным условиям, не дающим почувствовать твердую почву под ногами, приноровится невозможно — неудивительно, что далеко не все могут с ними ужиться.
Водолей
Водолеи, как правило, являются источниками положительных эмоций, но проблема в том, что их слишком много, при этом они буквально обрушивают их на головы окружающих — как булыжник с горы. Праздновать можно день, неделю, месяц, но, когда вам предлагают веселиться всю жизнь, поневоле хочется, чтобы вас оставили в покое.
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