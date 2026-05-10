ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
474
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые физически не могут сидеть на диете

Диета –прекрасный способ не только похудеть, но и облегчить ход болезни, а в некоторых случаях и полностью излечиться от нее.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но далеко не всем подходит такой способ улучшения внешности и оздоровления, поскольку они ни при каких условиях не могут ограничить себя в еде.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые физически не могут сидеть на диете.

Телец

Тельцы, как главные гурманы зодиакального круга, и дня не могут прожить без вкусной еды, поэтому о том, чтобы продержаться без нее продолжительное время — хотя бы месяц — и речи быть не может. Представители знака сорвутся буквально через день, а снова вернуться к диете уже не смогут.

Стрелец

Стрельцы в силу присущей им неорганизованности не способны к строгой самодисциплине, а ведь именно она лежит в основе любых ограничений, и касающихся питания — в том числе. Даже сев на диету, они время от времени дают себе послабление, а, значит, толку от нее не видно никакого.

Рак

Раки — прекрасные кулинары, которые ежедневно радуют своих домашних вкусными — и, часто, калорийными — блюдами. Естественно, что в процессе готовки им приходится постоянно пробовать еду на всех ее этапах — о каких диетах в их случае может идти речь?

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
474
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie