Астролог назвал знаки Зодиака, которые гордятся своей беспардонностью

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Но если одни стесняются и стыдятся таких проявлений своей натуры, считая их серьезным недостатком, то другие, напротив, уверены, что их бесцеремонностью – и даже наглость – являются их достоинствами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые гордятся своей беспардонностью.

Дева

Девы часто путают свою бестактность, по отношению к другим людям стремлением к истине вот, мол, какой я хороший – не могу врать. О том, что о лжи речь не идет, достаточно было просто помолчать, когда речь, скажем, идет о физических недостатках человека, пострадавшего от их «правды, «они почему-то не думают.

Рак

Раки, несмотря на собственную психологическую уязвимость, а, возможно, и благодаря ей – считая, раз я страдаю, то пусть пострадают и другие – часто не только позволяют себе беспардонные выходки и высказывания, но гордятся ими. Вот такой я человек, как будто бы говорят они, не меняться же мне, чтобы кому –то понравиться.

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Телец

Ельцы оправдывают свою бестактность – и даже беспардонность – благими намерениями. По их словам, они желают человеку добра, поэтому и указывают ему на его недостатки, заявляя: а кто ему еще о них скажет? А то, что резкая – безжалостная – форма из замечаний доставляет собеседнику боль, этих «хирургов» волнует мало.

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