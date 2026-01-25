- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака, которые «горят» на работе
Всем известна «мудрость» о том, что лучшая работа — та, при которой не нужно работать.
Но, надо признать, что далеко не все мечтают жить, ничего не делая — есть и те, кто и дня не может провести в бездействии.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые «горят» на работе.
Козерог
Козероги ставят профессиональную деятельность на первое место в своей жизни, поэтому неудивительно, что они могут дневать и ночевать на работе. Причем, важнее всего для них — достижения, которыми можно гордиться, и карьерный рост, а финансы, хоть и на важной, но все-таки на второй, а то и третьей позиции.
Лев
Львы буквально «горят» на работе, особенно если она дает им возможность находиться в центре всеобщего внимания, удостаиваясь похвалы со стороны начальства и служа примером для коллег и подчиненных. Ну, а если профессиональная цель, которую они перед собой поставили, увлекает лично их, они могут работать, не поднимая головы.
Рыбы
Рыбы — при всей своей мечтательности и кажущейся оторванностью от земли — на самом деле являются одним из самых работоспособных знаков Зодиака — особенно, если деньги, которые они получат в результате своей трудовой деятельности, помогут им помочь в исполнении желания — например, приобрести путевку в жаркие страны.
