Астролог назвал знаки Зодиака, которые говорят одно, а делают — другое
Общаться с людьми, у которых слово не расходится с делом, не только проще, но и спокойнее.
Всегда известно, чего от них неприятных сюрпризов не предвидится, в отличие от тех, кто поступает наоборот.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые говорят одно, а делают — другое.
Близнецы
Близнецы говорят одно, а делают другое не из вредности, как можно было бы подумать, а по причине собственной двойственности, от которой они сами страдают в первую очередь. Их мнение по любому поводу меняется очень быстро, поэтому и слова часто совершенно не совпадают с их последующими делами.
Весы
Весы известны тем, что постоянно колеблются, с трудом принимая то или иное решение, причем, зачастую варианты, между которыми они находятся, прямо противоположны друг другу. Если попасть в срединную точку их колебаний, то слова сказанные в это время, не совпадут с их последующими действиями.
Водолей
Водолеи — особенно те из них, кто занимается творчеством — буквально фонтанируем разными идеями. Совершенно не обязательно, что из высказывания в данный момент совпадут с их действиями через несколько часов — так как к тому времени они уже могут оказаться под влиянием новой идеи.
