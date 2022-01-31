Астролог назвал знаки Зодиака, которые хорошо водят машину

В наше время, когда большая часть человечества стала автолюбителями, хочется в каждом из них видеть профессионалов.

Увы, далеко не все хорошо водят машину, но, к счастью, есть и такие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые хорошо водят машину.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги являются педантами во всем, и искусство автовождения в этом смысле для них не исключение. Они строго следуют правилам ПДД, практически никогда их не нарушая, а случаи, когда они все-таки это делают, не имеют особого значения – как правило, они не приносят никому вреда. К тому же представители знака за рулем – спокойны и расчетливы, они редко превышают положенную на данном участке дороги скорость и не обгоняют, если не уверены, что их маневр будет безопасным для всех участников движения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов хорошими водителями делает их умение сосредотачиваться на дороге и не отвлекаться на посторонние раздражители. Они крайне редко – только в самых важных случаях – позволяют себе разговаривать по мобильному телефону, а уж о том, чтобы пить кофе или краситься, и речь идти не может. К тому же аналитические способности представителей знака позволяют им "сканировать" обстановку, помогая заранее определять движущие средства, которые могут представлять потенциальную опасность.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, насколько мы знаем, – самый дотошный и скрупулезный знак Зодиака, и эти качества они проявляют во всем, включая автовождение. Прежде всего они очень бережно и аккуратно относятся к собственному средству передвижения – своему автомобилю: всегда вовремя проходят техосмотр, не забывают заехать на мойку и пропылесосить салон. Ну и, разумеется, они легко и вдохновенно, но при этом крайне осторожно водят свой автомобиль – это, пожалуй, единственный знак, которому практически не приходят платежки со штрафами.

Читайте также: